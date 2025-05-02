Гарнизон Берлина сдался советским войскам

Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова при содействии бойцов 1-го Украинского фронта Ивана Конева после упорных боев завершили разгром берлинской группы немецкой армии и полностью овладели столицей Германии Берлином, пишет газета «Известия» в номере от 4 мая.