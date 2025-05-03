"Семья" провела разведку боем: Путину бросили перчатку в городе Ельцина и полпреда Жоги

Если кто-то всерьёз считает, что центральные фигуры "лихих 90-х" канули в Лету, так нет. Недавно, 18 апреля в Екатеринбург наведались Абрамович, Волошин (глава ельцинской администрации) и Юмашев с женой — дочкой Ельцина Татьяной.