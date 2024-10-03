Утренние пробки в Подмосковье составили 6 баллов 3 октября

Загруженность дорог Московской области оценили на шесть баллов утром, в четверг. В Минтрансе отметили, что на магистралях и шоссе находится 1,1 миллиона машин, что больше средних значений для этого времени суток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии