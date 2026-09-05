ZCash впервые за десятилетие вернулся в топ-10

Курс Zcash за сутки вырос примерно на 20%, достигнув отметки $1 023. Стремительное ралли позволило ZEC впервые примерно за десять лет преодолеть психологически важный уровень $1 000 и войти в десятку крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.
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