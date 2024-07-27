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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эммануэль Макрон о церемонии открытия Олимпиады: «Браво! Это можно будет обсуждать и 100 лет спустя!»

Об этом президент Франции высказался, обращаясь к художественному руководителю церемонии Тому Жолли и артистам.

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