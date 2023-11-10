Залужный подтвердил 300 тысяч погибших ВСУшников – экс-депутат Рады

Украина несет страшные потери на фронте, что подтверждает посещения украинских кладбищ. Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил экс-депутат Верховной рады, боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».