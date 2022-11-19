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У «Барсы» наибольшая средняя посещаемость в Европе в этом сезоне – 83 194 человека на игре чемпионата. «Боруссия» – 2-я, «Бавария» – 3-я

Домашние матчи «Барселоны» в этом сезоне собирают наибольшее число болельщиков в Европе. Средняя посещаемость «Камп Ноу» в первой части сезона Ла Лиги-2022/23 составила 83 194 человека, сообщает Mundo Deportivo.

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