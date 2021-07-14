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Почему люди едят все, что хотят, но при этом не толстеют?

Почему люди едят все, что хотят, но при этом не толстеют?

Одни люди толстеют даже от минимального количества мучного, другие – могут съесть хоть целый торт и почти не поправиться.

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Альбина Колесникова
Сложно укротить свой аппетит.
Виталик
Всю свою жизнь мечтал поправиться. При росте 178 см, вес был 72 кг,ел такими порциями, что еда аж из ушей лезла, но вес стоял как вкопанный - 72 кг. И вот после 55 лет сбылась мечта идиота! Начал быстро поправляться и в 60 лет весил 105 кг! Начались проблемы со здоровьем - отдышка, боли в области сердца, боли в суставах. По совету врача эндокринолога начал соблюдать медицинскую диету №5 и исключил из рациона белый хлеб, сахар, сдобную выпечку количество еды уменьшил в половину. В течении года вес упал до 82 кг.

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