Почему люди едят все, что хотят, но при этом не толстеют?

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеПочему люди едят все, что хотят, но при этом не толстеют? Одни люди толстеют даже от минимального количества мучного, другие – могут съесть хоть целый торт и почти не поправиться.Вернуться к статье23НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаСложно укротить свой аппетит.ВВиталикВсю свою жизнь мечтал поправиться. При росте 178 см, вес был 72 кг,ел такими порциями, что еда аж из ушей лезла, но вес стоял как вкопанный - 72 кг. И вот после 55 лет сбылась мечта идиота! Начал быстро поправляться и в 60 лет весил 105 кг! Начались проблемы со здоровьем - отдышка, боли в области сердца, боли в суставах. По совету врача эндокринолога начал соблюдать медицинскую диету №5 и исключил из рациона белый хлеб, сахар, сдобную выпечку количество еды уменьшил в половину. В течении года вес упал до 82 кг.Комментировать
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