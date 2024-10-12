Как пытается выжить Сектор Газа: обратимся к истории

Представьте себе уголки Земли, куда добраться непросто: одни спрятаны в далеких уголках, куда не доберешься без долгих перелетов, другие отрезаны от остального мира экстремальными погодными условиями… А есть и такие, где границы между странами — словно невидимые стены, мешающие пересечь их.