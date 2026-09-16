На свадьбе разразился скандал из-за букета невесты

Две подруги невесты чуть не устроили драку из-за букета. О произошедшем в соцсети Instagram* рассказала одна из девушек — Алена.
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