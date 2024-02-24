Традиции Ковпака живы

Геннадий Бережнов В железнодорожном составе с 155-мм артиллерийскими снарядами, которые доставили на Украину случилась неприятность - его взорвал "Отряд Ковпака"! Я приветствую вас партизаны! Бейте эту нечесть, помогайте освобождению! Крепите силы мы с вами!

ВераВерная Партизанят хохлы - хорошо, но я бы сильно на это не опиралась. История не раз уже доказала, народишко там ненадежный. Сейчас они составы под откос пускают, а завтра против новой власти будут заговоры плести. И партизанские традиции Сидора Ковпака во времена ВОВ были живы, тогда всем миром за единую страну народ стоял насмерть, а сегодня и страны уже разные, и цели, и задачи тоже. Да и народ измельчал.