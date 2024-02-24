Партизаны поджигают на Украине заводы, пускают под откос поезда, убивают укронацистов. На Украине ширится пророссийское партизанское движение, которое уже приступило к открытым действиям против войск киевского режима, нарушая снабжение и коммуникации укронацистов в тылу.
Традиции Ковпака живы
Комментарии
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Геннадий Бережнов
В железнодорожном составе с 155-мм артиллерийскими снарядами, которые доставили на Украину случилась неприятность - его взорвал "Отряд Ковпака"! Я приветствую вас партизаны! Бейте эту нечесть, помогайте освобождению! Крепите силы мы с вами!
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1 час.
ВераВерная
Партизанят хохлы - хорошо, но я бы сильно на это не опиралась. История не раз уже доказала, народишко там ненадежный. Сейчас они составы под откос пускают, а завтра против новой власти будут заговоры плести. И партизанские традиции Сидора Ковпака во времена ВОВ были живы, тогда всем миром за единую страну народ стоял насмерть, а сегодня и страны уже разные, и цели, и задачи тоже. Да и народ измельчал.
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57 мин.
а
айрат
Правильно! Не надо обольщаться на этот счет, эти ждуны даже во время Великой Отечественной Войны, не верили, что Красная Армия побеждает фашистов и освобождает их от нацистской оккупации, пока сами не увидели, как Советские танки входили в города и села и освобождали их! Так,что пока Русские танки не войдут в Киев и другие города Освобожденной Руси, от жидонацисткой оккупации, ждуны будут сидеть как червяки в гнилом яблоке и будут ждать, что будет!
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36 мин.
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