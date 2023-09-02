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«Пари НН» и Нигматуллин продлили контракт на 4 года

«Пари НН» и Нигматуллин продлили контракт на 4 года

«Пари НН» заключил новое соглашение с вратарем Артуром Нигматуллиным. Волжане продлили контракт с 32-летним игроком до конца сезона-2026/27.

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