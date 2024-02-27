Русофилы против русофобов: Начал работу Второй конгресс Международного движения русофилов

27 февраля в Москве открылся Второй конгресс Международного движения русофилов (МДР). В его работе принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров, который заявил, что несмотря на все санкции Россия будет продвигать русский язык, спорт и культуру.
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