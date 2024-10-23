Нутрициолог Меркулова рекомендовала не есть тыкву диабетикам

Нутрициолог Ирина Меркулова в беседе с «Лентой.ру» предупредила о вреде популярного осенью овоща. По словам врача существуют продукты двойного воздействия — на первый взгляд, они полезны, но есть в них и другая сторона, приносящая вред.
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