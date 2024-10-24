В Якутии полицейские продолжают проводить мероприятия по профилактике мошенничества для сотрудников образовательных учреждений

Сегодня, 24 октября, сотрудники МУ МВД России «Якутское» в рамках акции «Осторожно, мошенники!», направленной на предотвращение и предупреждение дистанционного мошенничества, провели профилактическую лекцию для преподавательского состава «Национальной политехнической средней школы № 2».
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