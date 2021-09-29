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Роспотребнадзор проверил пляжи Геленджика после инцидента с пловцами

Роспотребнадзор проверил пляжи Геленджика после инцидента с пловцами

Специалисты Роспотребнадзора произвели забор проб морской воды на пляжах под Геленджиком на предмет содержания нефтепродуктов после инцидента с участниками массового заплыва, которые якобы испачкались мазутом в море в районе поселка Кабардинка.

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