Роспотребнадзор проверил пляжи Геленджика после инцидента с пловцами

Специалисты Роспотребнадзора произвели забор проб морской воды на пляжах под Геленджиком на предмет содержания нефтепродуктов после инцидента с участниками массового заплыва, которые якобы испачкались мазутом в море в районе поселка Кабардинка.
Специалисты Роспотребнадзора произвели забор проб морской воды на пляжах под Геленджиком на предмет содержания нефтепродуктов после инцидента с участниками массового заплыва, которые якобы испачкались мазутом в море в районе поселка Кабардинка.
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