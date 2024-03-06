В Иркутской области произошла массовая драка со строителями школы

В населенном пункте Жигалово Иркутской области случилась массовая драка. Согласно сведениям руководителя Жигаловского района Игоря Федоровского, происшествие было зафиксировано 4 марта на стройке нового образовательного учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии