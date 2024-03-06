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В Иркутской области произошла массовая драка со строителями школы

В Иркутской области произошла массовая драка со строителями школы

В населенном пункте Жигалово Иркутской области случилась массовая драка. Согласно сведениям руководителя Жигаловского района Игоря Федоровского, происшествие было зафиксировано 4 марта на стройке нового образовательного учреждения.

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