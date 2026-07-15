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Авто - Мото - Новости

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АвтоВАЗ перечислил ключевые особенности обновлённой Lada Niva Legend

АвтоВАЗ перечислил ключевые особенности обновлённой Lada Niva Legend

АвтоВАЗ анонсировал большое обновление Lada Niva Legend, серийный выпуск которой стартует 20 июля. Команда инженеров переработала практически всё, чтобы внедорожник стал экономичнее, динамичнее, комфортнее и безопаснее.

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