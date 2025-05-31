Курага. 1. Богата магнием, а увеличение магния в крови - это природный сигнал к расслаблению; 2. Снимает спазмы стенок кровеносных сосудов.
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Курага. 1. Богата магнием, а увеличение магния в крови - это природный сигнал к расслаблению; 2. Снимает спазмы стенок кровеносных сосудов.
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