Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия саммита Форума китайско-африканского сотрудничества-2024

Пекин, 23 августа /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин 5 сентября примет участие в церемонии открытия саммита Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ и выступит на ней с программной речью, объявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу.