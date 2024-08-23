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Китай

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Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия саммита Форума китайско-африканского сотрудничества-2024

Пекин, 23 августа /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин 5 сентября примет участие в церемонии открытия саммита Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ и выступит на ней с программной речью, объявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу.

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