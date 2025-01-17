ET: "MAGA-мусоровоз" примет участие в инаугурации Трампа

Мусоровоз со слоганом "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой", MAGA), на котором избранный президент США Дональд Трамп проехался по городу Грин-Бей в Висконсине во время своей избирательной кампании, будет задействован в инаугурации нового главы Белого дома.
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