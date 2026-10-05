Заммэра Сергунина подвела итоги работы летних павильонов "Сделано в Москве"

РИА Новости/Кирилл Каллиников Почти 200 тыс. товаров приобрели жители российской столицы и туристы в арт-павильонах "Сделано в Москве" минувшим летом, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.
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