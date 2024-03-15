В государственный бюджет на текущий год будут внесены изменения. В чем причина?

В госбюджет на текущий год будут внесены изменения с целью поддержки уязвимых потребителей энергии. Парламент проголосовал в четверг, 14 марта, в первом чтении за законодательную инициативу депутата ПДС Раду Мариана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии