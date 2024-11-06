"Это самые настоящие карательные рейды": Собчак распространила жалобы цыган после русского бунта в Коркино

Геннадий Ларионов

Цыган плющат, понятно, ведут себя не очень, как то товарищ сделал замечание молодому цыгану за поведение, оскорблял всех окружающих .... тот сразу кинулся с ножем и оказался в нокауте .... потом побеседовал- почему себя так ведешь.... а потому , что полиция ни чего не делает, а все просто сглатывают оскорбления и молчат , а молчат они потому, что их же полиция и прихватит, отмазывать не кому и административка в сводках положительных. Но возникают вопросы: 1. А откуда наркотический трафик и как он попадает к ним ??? 2. Про свидетельства о рождении и паспорта на одного , это им кто выдает ??? Власти, чиновники , как без ребенка можно получить свидетельство о рождении и паспорт , наверно надо проверить и спросить с кого то .