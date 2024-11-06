Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Это самые настоящие карательные рейды": Собчак распространила жалобы цыган после русского бунта в Коркино

"Это самые настоящие карательные рейды": Собчак распространила жалобы цыган после русского бунта в Коркино

via.pro - СМИ «Это самые настоящие карательные рейды»: глава цыганской диаспоры высказалась. Конфликт в Челябинской области приобрел настолько напряженный характер, что едва не превратился в настоящую борьбу за выживание для цыганской диаспоры.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
\ЫПА\ЫП
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12 час.
Tania Еременко
Там еврейских лошадей не принимают.))))) До чего же она глупа, оказывается. Везде лишь бы нагадить.. Неужели никогда не поумнеет?
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9 час.
Геннадий Ларионов
Цыган плющат, понятно, ведут себя не  очень, как то товарищ сделал замечание молодому цыгану за поведение, оскорблял всех окружающих .... тот сразу кинулся с ножем и оказался в нокауте .... потом побеседовал- почему себя так ведешь.... а потому , что полиция ни чего не делает, а все просто сглатывают оскорбления и молчат , а молчат они потому, что их же полиция и прихватит, отмазывать не кому и административка в сводках положительных.                            Но возникают вопросы:                                                                  1. А откуда наркотический трафик и как он попадает к ним ??? 2. Про свидетельства о рождении и паспорта на одного , это им кто выдает ???  Власти, чиновники , как без ребенка можно получить свидетельство о рождении и паспорт , наверно надо проверить и спросить с кого то .
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5 час.

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