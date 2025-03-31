"Шансы есть": врачи рассказали, сможет ли Тигран Кеосаян выйти из комы

Со слов медиков, прогноз в подобных ситуациях зависит от множества факторов, но надежды на положительный исход они не теряют Состояние Тиграна Кеосаяна, который уже третий месяц находится в коме, остается критическим.
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