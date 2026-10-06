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Царьград

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"Справимся сами": в Сибири ответили на предложение Трампа помочь из-за слухов о чуме

"Справимся сами": в Сибири ответили на предложение Трампа помочь из-за слухов о чуме

Власти Иркутской области ответили на предложение президента США Дональда Трампа, помочь в связи с якобы зафиксированной в Сибири вспышкой легочной чумы.

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