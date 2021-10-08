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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар немного укрепился и по-прежнему торгуется около годового максимума

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар немного укрепился и по-прежнему торгуется около годового максимума

ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:30АвстралияОтчет РБА по финансовой стабильности    01:45КитайИндекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/MaВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:30АвстралияОтчет РБА по финансовой стабильности    01:45КитайИндекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Сентябрь46.

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