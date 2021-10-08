Утро на форекс и прогноз на день: Доллар немного укрепился и по-прежнему торгуется около годового максимума

ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:30АвстралияОтчет РБА по финансовой стабильности 01:45КитайИндекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/MaВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:30АвстралияОтчет РБА по финансовой стабильности 01:45КитайИндекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Сентябрь46.