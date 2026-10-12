Мадьяр: Венгрия не станет поставлять оружие Украине

Будапешт не окажет военную помощь Киеву и не допустит транзита оружия через свою территорию, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Твери простилис...
- «Двойные стандарт...
- ВС России за неде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым