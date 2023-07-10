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Ужасно хорошо: «Астрал 5» стал лучшей частью франшизы

Ужасно хорошо: «Астрал 5» стал лучшей частью франшизы

Хоррор «Астрал 5: Красная дверь», премьера которого состоялась спустя пять лет после релиза четвертой части, заработал в мировом прокате более $64 млн и тем самым окупил свой производственный бюджет четыре раза, несмотря на провал у критиков.

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