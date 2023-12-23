Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дубровская
    На передовую его голого пусть попугает укров , вот это и будет от него прощения и пусть снимет на видио , посмотрим к...В защиту Насти Ив...
  • Светлана Филатова
    Надо теперь постораться ,чтобы остальные здесь русские и рускоязычные не уехали от вас!!!!👍🤭Токаев показал пр...
  • Михалыч
    Европа повторяет свой нравственный упадок: в срелненькие века на ее территории пи покровительстве римских пап процвет...В защиту Насти Ив...

Заместителю гендиректора «Роскосмоса» и гендиректору «Геофизики-Космос» грозят 10-летние сроки

Заместителю гендиректора «Роскосмоса» и гендиректору «Геофизики-Космос» грозят 10-летние сроки

В пятницу задержан замгендиректора "Роскосмоса" по реализации госпрограммы вооружения, действительный государственный советник РФ II класса, заслуженный военный специалист РФ, доктор военных наук Олег Фролов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх