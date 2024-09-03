TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 433 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    И правда, красавицы!!!!И из рода Капур, в основном.10 самых красивых...
  • Anatoliy Skorohodov
    Наука не стоит на месте, она всегда в движении. Через два-три года придумают прибор, который будет отличать настоящую...Преступники вышли...
  • Алексей Цветков
    Ваши бы мозги да в головы этим "учёным"Что-то резко охла...

Аномалия галлия: металл плавится прямо в руке и бросает вызов физике

Аномалия галлия: металл плавится прямо в руке и бросает вызов физике

Галлий — металл, который плавится прямо в руке, но это далеко не самое странное, что с ним связано. Когда ученые начали изучать взаимодействие галлия с солнечными нейтрино — крошечными, почти невидимыми частицами, которые проходят сквозь нас каждый миг, — они наткнулись на неожиданную загадку, которая буквально ставит под вопрос все наши знания о физике, а значит и об окружающем нас мире в целом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
Есть многое на свете друг Горацио, ...что не подвластно нашим мудрецам.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх