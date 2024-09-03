Аномалия галлия: металл плавится прямо в руке и бросает вызов физике

Галлий — металл, который плавится прямо в руке, но это далеко не самое странное, что с ним связано. Когда ученые начали изучать взаимодействие галлия с солнечными нейтрино — крошечными, почти невидимыми частицами, которые проходят сквозь нас каждый миг, — они наткнулись на неожиданную загадку, которая буквально ставит под вопрос все наши знания о физике, а значит и об окружающем нас мире в целом.