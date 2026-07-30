Четыре судна под ударом: Минобороны сообщило об атаке на грузы для ВСУ

Военная логистика — штука капризная. Особенно когда твои склады и маршруты находятся под прицелом. На днях Минобороны РФ отчиталось о серии ударов, которые наглядно демонстрируют, как меняется расклад на черноморском направлении.
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