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Царьград

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Циклон накрыл Москву: снегопад и гололёд до 8 апреля, прогноз Гидрометцентра

Циклон накрыл Москву: снегопад и гололёд до 8 апреля, прогноз Гидрометцентра

Москва остаётся под влиянием циклона, который принёс обильные снегопады и гололёд. Ведущий специалист центра Фобос Михаил Леус прогнозирует околонулевые температуры и облачную погоду.

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