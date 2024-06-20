Советник Пушилина ранен при атаке украинского беспилотника под Донецком

Также пострадал заместитель главы Корпорации развития Новосибирской области Денис ГришкинСоветник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин и его товарищ, заместитель руководителя Корпорации развития Новосибирской области Денис Гришкин получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в районе поселка Еленовка под Донецком.
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