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Советник Пушилина ранен при атаке украинского беспилотника под Донецком

Советник Пушилина ранен при атаке украинского беспилотника под Донецком

Также пострадал заместитель главы Корпорации развития Новосибирской области Денис ГришкинСоветник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин и его товарищ, заместитель руководителя Корпорации развития Новосибирской области Денис Гришкин получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в районе поселка Еленовка под Донецком.

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