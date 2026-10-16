www.globallookpress.com/Emile Windal/Keystone Press Agency Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер в пятницу, 16 октября, попытался избежать ответа на вопрос о судьбе российских активов, заявив о якобы незнании английского языка.
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