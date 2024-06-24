На перекрёстке улиц Мира и Курчатова в Братске заменили сети водоснабжения

В Братске продолжаются работы по модернизации городской инфраструктуры. Один из ключевых объектов – перекресток улиц Мира и Курчатова, где в рамках программы капитального ремонта МУП «Братский водоканал» провел комплексную замену сетей водоснабжения и водоотведения.
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