Рыбные бароны совсем потеряли берега. Пока они жалуются на океан, их собственная жадность взвинчивает цены на красную икру до 23 тысяч рублей за килограмм, заставляя людей залезать в кредиты ради новогоднего бутерброда.
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Путлер со своими друганами узурпировал ловлю на Амуре...... Люди живущие у реки уже не могут себе позволить рыбу..... Все выгребают ещё в Николаевске дружки председателя...... Остальных гоняют, выдают лицухи на 10 хвостов за 30тр.......