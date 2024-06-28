В России завершились продажи трехрядного кроссовера Сhery Tiggo 8

Модель исчезла с официального сайта китайской марки. Портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представительство Chery сообщает, что кроссовер, который до недавнего времени оставался одним из самых доступных семиместных автомобилей на российском рынке, убрали в рамках «планомерного обновления модельного ряда».