Директор УК из Калужской области украл деньги со счетов жильцов

В Кировском районе в отношении директора управляющей компании возбудил уголовное дело по факту кражи денег со счетов многоквартирных домовВ Кировском районе в отношении директора управляющей компании возбудил уголовное дело по факту кражи денег со счетов многоквартирных домов.