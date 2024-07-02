Директор УК из Калужской области украл деньги со счетов жильцов

В Кировском районе в отношении директора управляющей компании возбудил уголовное дело по факту кражи денег со счетов многоквартирных домовВ Кировском районе в отношении директора управляющей компании возбудил уголовное дело по факту кражи денег со счетов многоквартирных домов.
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