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СМИ сообщили о блокировке судом плана Трампа про отзыву сотрудников USAID

СМИ сообщили о блокировке судом плана Трампа про отзыву сотрудников USAID

Суд в США временно заблокировал решение президента Дональда Трампа отозвать сотрудников Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) с должностей по всему миру и отправить их в административный отпуск.

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