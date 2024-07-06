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Петербургский дневник

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В Приморском районе в полную силу заработает новое молодежное общественное пространство «Развитие»

В Приморском районе в полную силу заработает новое молодежное общественное пространство «Развитие»

Оно объединит творческую молодежь и людей с активной гражданской позицией В Приморском районе Петербурга в сентябре 2024 года в полную силу заработает новое молодёжное общественное пространство «Развитие» а Нижне-Каменской улице.

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