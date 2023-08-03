Автор: Василий Таран Саудовский «мирный саммит» покажет реальных союзников РФ Накануне президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что делегация его страны не будет участвовать в мирных переговорах по Украине без участия России, которые должны пройти 5-6 августа в саудовской Джидде.
Спектакль вместо переговоров
Комментарии
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Петр Паринов
Западные пидарасы во власти америкосов, гейевропы, англоскунсов и прочей либерасни запада прекрасно все знают, так как сами организовали это преступление на Украине.... Все как обычно, ничего нового.... Империя зла пендостан+англоскусны+гейевропа должна быть разрушена и исчезнуть с лица Земли как Карфаген...
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4 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Истину глаголешь, дорогой товарищ!
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4 час.
YURY CHISTOV
Запад ослабел на поставках вооружения. Мирные переговоры ему нужны для того, чтобы успеть наверстать потерянное и с новыми силами повторить уничтожительную войну, между двумя народами. Их планы - украденные иконы и разрушенные церкви.
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2 час.
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