Спектакль вместо переговоров

Петр Паринов

Западные пидарасы во власти америкосов, гейевропы, англоскунсов и прочей либерасни запада прекрасно все знают, так как сами организовали это преступление на Украине.... Все как обычно, ничего нового.... Империя зла пендостан+англоскусны+гейевропа должна быть разрушена и исчезнуть с лица Земли как Карфаген...