«Заявлений хватит»: иранский генерал призвал к практическим действиям в поддержку палестинцев Газы

Иранский генерал-майор Яхья Рахим Сафави, выполняющий функции главного военного советника аятоллы Сейеда Али Хаменеи, призвал руководство Международного комитета Красного Крести и Красного Полумесяца (МККК) к практическим действиям в поддержку палестинцев Газы.
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