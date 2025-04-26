Мелании Трамп исполнилось 55: 5 непубличных фактов о первой леди США

Первой леди США Мелании Трамп 26 апреля исполнилось 55 лет.В день похорон Папы Римского, который совпал с днем рождения первой леди США, Мелания Трамп появилась в соответствии со всеми правилами дресс-кода Ватикана – на ней было черное платье и платок, длинное пальто в тон и коронные туфли лодочки на высоком каблуке.