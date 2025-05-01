Депутат Государственной думы России от Севастополя Дмитрий Белик расценил слова президента Украины Владимира Зеленского о параде ко Дню Победы в Москве как отказ от перемирия.
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о параде 9 мая
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
С виду всё написано как бы правильно,но...какая гнида составляла опросник,поставив первым вопрос об отмене Парада
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5 час.
ГМ
Геннадий Малахов
Теперь Вы поняли, как евреи руководят Миром!? Им наплевать на человеческую жизнь, страдания детей и стариков! Ими руководят 30 серебряников и больше ничего!
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4 час.
Леонид Руси
А Гитлер тоже был жидом, как и Бандера и Зеля-гнида...
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3 час.
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