В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о параде 9 мая

Nikolia Vovchenko С виду всё написано как бы правильно,но...какая гнида составляла опросник,поставив первым вопрос об отмене Парада

ГМ Геннадий Малахов Теперь Вы поняли, как евреи руководят Миром!? Им наплевать на человеческую жизнь, страдания детей и стариков! Ими руководят 30 серебряников и больше ничего!