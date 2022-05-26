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В этом году продуктов из Белоруссии в Приморье будет вдвое больше - Алексей Старичков

В этом году продуктов из Белоруссии в Приморье будет вдвое больше - Алексей Старичков

О сотрудничестве Приморья и Белоруссии в сфере торговли рассказал руководитель Агентства международных отношений Приморского края Алексей Старичков в ходе круглого стола "Белоруссия и Российский Дальний Восток: дружественный диалог" (18+), организованного Приморским отделением Союза журналистов России в рамках проекта Дискуссионный клуб "Тихоокеанская Россия" (18+) совместно с Дальневосточным отделением Российской академии наук и Агентством международного сотрудничества и туризма Приморского края.

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