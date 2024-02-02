Не только детей: от каких болезней прививают бесплатно после 18 лет

Многие думают, что взрослых бесплатно прививают только от гриппа и ковида. Да и зачем прививать, если все вакцины получил в детстве? А вот и не все! И к тому же от некоторых болезней стоит сделать ревакцинацию.
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