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В Сретенском районе задержали двух рыбаков с запрещенным орудиями лова

В Сретенском районе задержали двух рыбаков с запрещенным орудиями лова

Сотрудники транспортной полиции на реке Шилка, возле села Шеметово задержали двоих забайкальцев, подозреваемых в незаконной ловле рыбы, сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

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