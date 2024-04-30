В Сретенском районе задержали двух рыбаков с запрещенным орудиями лова

Сотрудники транспортной полиции на реке Шилка, возле села Шеметово задержали двоих забайкальцев, подозреваемых в незаконной ловле рыбы, сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
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