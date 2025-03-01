В Госдуме призвали украинские элиты к свержению Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского, инициировав против него возбуждение уголовного дела за предательство национальных интересов страны.