В Госдуме призвали украинские элиты к свержению Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал украинские элиты и военных свергнуть Владимира Зеленского, инициировав против него возбуждение уголовного дела за предательство национальных интересов страны.
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