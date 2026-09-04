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Танкист, поднявшийся на Эльбрус после ранения, открыл фитнес-клуб для ветеранов в Балашихе

Танкист, поднявшийся на Эльбрус после ранения, открыл фитнес-клуб для ветеранов в Балашихе

LlТеперь он открыл в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья» для тех, кто тоже нуждается в помощи, сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

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